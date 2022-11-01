Під час телефонної розмови 1 листопада президент Емманюель Макрон заявив Володимиру Зеленському, що Франція допоможе Україні пережити зиму, поки країна протистоїть повномасштабній агресії з боку РФ.

Про це йдеться в тексті звернення, оприлюдненому Єлисейським палацом.

Сторони обговорили ситуацію на місці та події в українському контрнаступі. Макрон підтвердив повну мобілізацію Франції для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, зокрема щодо протиповітряної оборони.

Він також наголосив, що Франція відремонтує та відновить її енергетичну інфраструктуру.

За словами глави Франції, сторони домовились про проведення 13 грудня в Парижі міжнародної конференції для підтримки цивільного населення України в зимовий період.

Два президенти також обговорили організацію двосторонньої конференції 12 грудня, для залучення підтримки французьких компаній.

Окрім цього, Макрон спільно з Зеленським розкритикували рішення РФ вийти з угоди, яка гарантувала безпечний прохід для суден, що перевозять життєво важливі експортні зерна. Також поспілкувалися щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Своєю чергою Зеленський раніше написав у Twitter, що у вівторок провів “надзвичайно важливу та продуктивну розмову” з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава української держави щиро подякував за неослабну підтримку.