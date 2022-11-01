Про це йдеться в тексті звернення, оприлюдненому Єлисейським палацом.
Сторони обговорили ситуацію на місці та події в українському контрнаступі. Макрон підтвердив повну мобілізацію Франції для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, зокрема щодо протиповітряної оборони.
Він також наголосив, що Франція відремонтує та відновить її енергетичну інфраструктуру.
За словами глави Франції, сторони домовились про проведення 13 грудня в Парижі міжнародної конференції для підтримки цивільного населення України в зимовий період.
Два президенти також обговорили організацію двосторонньої конференції 12 грудня, для залучення підтримки французьких компаній.
Окрім цього, Макрон спільно з Зеленським розкритикували рішення РФ вийти з угоди, яка гарантувала безпечний прохід для суден, що перевозять життєво важливі експортні зерна. Також поспілкувалися щодо ситуації на Запорізькій АЕС.
Своєю чергою Зеленський раніше написав у Twitter, що у вівторок провів “надзвичайно важливу та продуктивну розмову” з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Глава української держави щиро подякував за неослабну підтримку.
Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2022
- 13 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали угоду про надання Україні грантів у секторі безпеки та оборони.
- Президент РФ Володимир Путін має дві цілі: відвернути своїх громадян від очевидної поразки російської армії на полі бою, та затягування часу, адже він сподівається, що взимку Захід зменшить допомогу Україні.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Папа Римський Франциск повинен зателефонувати президенту США Джо Байдену, президенту РФ Володимиру Путіну та очільнику РПЦ патріарху Кирилу. На думку Макрона, це допоможе завершити російсько-українську війну.
- Франція найближчим часом підготує до 2 тисяч українських бійців у своїх військових частинах. Навчання триватиме протягом кількох тижнів, заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.