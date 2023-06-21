У межах міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference), що триває у Лондоні, підписано меморандум про співпрацю між Міністерством охорони здоров’я України та Французькою асоціацією охорони здоров’я.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України.

Мовиться про відновлення медичної інфраструктури, зруйнованої або пошкодженої внаслідок повномасштабної війни РФ. А саме – встановлення та оснащення модульних центрів надання медичної допомоги.

Модульні медичні заклади нічим не поступаються збудованим за стандартною технологією. Однак завдяки модульним конструкціям значно скорочуються терміни їх будівництва. Вони будуються з урахуванням всіх норм та стандартів і дозволяють на своїй базі розмістити високотехнологічне обладнання.

За даними МОЗ, за понад рік повномасштабної війни в Україні пошкоджено вже 1 370 об’єктів медзакладів та ще 184 об’єкти зруйновано вщент.

Одна вже вдалося відновити частину медзакладів, зокрема й на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень — вибиті вікна, пошкоджено фасад тощо.

Представники французької фармацевтичної компанії “Servier” (“Серв’є”) висловили готовність доєднатися до відновлення пошкодженої внаслідок повномасштабного вторгнення Росії медичної інфраструктури.

Крім того, під час конференції йшлося про об’єднання зусиль щодо забезпечення ранньої діагностики раку молочної залози в Україні, вдосконалення методів лікування цього захворювання в нашій країні й, як результат, зниження рівня смертності.