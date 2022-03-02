Франція вирішила перемістити своє посольство з Києва до Львова через декілька днів від початку вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Про евакуацію посольства Франції з Києва до Львова 28 лютого повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Таким чином, Франція стала чи не останньою країною Заходу, яка перенесла своє посольство до Львова через військове вторгнення РФ.

Відповідаючи на питання про те, що президент РФ Володимир Путін привів у повну бойову готовність ядерну зброю, Ле Дріан зазначив, що такий крок Кремля не має сенсу, адже Путін програв комунікаційну битву з початку вторгнення РФ в Україну.

Він додав, що тепер російським олігархам потрібно хвилюватись за свої активи у Франції та у Європі загалом.