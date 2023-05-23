Влада Франції готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть захистити Україну в довгостроковій перспективі.

Джерело: МЗС Франції.

“Франція готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі і запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту”, – йдеться у заяві МЗС Франції.

За інформацією американської газети WSJ, поки рішення про членство України в НАТО ще не прийнято, країни Заходу обговорюють гарантії безпеки для України. США разом із Францією, Німеччиною та Великою Британією зможуть відіграти роль гарантів безпеки для України.

Зазначимо, що раніше Польща, Чехія та Словаччина виступили за гарантії безпеки для України.

Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Едуард Гегер заявили, що протягом багатьох років Кремль систематично підривав міжнародну стабільність і безпеку, порушуючи міжнародне право, погрожуючи, застосовуючи силу, а також підриваючи демократичні інститути шляхом політичної та гібридної війни.

Тоді як акт агресії проти України є лише найбільшим проявом цих дій, які тривають.

Глави європейських урядів переконані, що в Україні не буде жодних інвестицій та відновлення, якщо країна не зможе захистити себе від майбутньої агресії. Вони закликали показати тиранам у всьому світі, що агресія не буде винагороджена, а диктаторам не буде дозволено розділити планету на сфери свого злого впливу.

Протягом усієї історії Польща, Чехія та Словаччина також пережили російський реваншизм, тоталітаризм, окупацію, депортації та масові вбивства.

Лідери переконані, що післявоєнні гарантії безпеки для України планувати саме на часі. Тому, на майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє альянсу, включно з його відносинами з Україною та майбутньою стратегією щодо Росії, зазначили представники європейських країн.