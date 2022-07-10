Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що уряд країни готується до повного припинення постачання російського газу, що він вважає найбільш імовірним сценарієм у своєму перспективному плануванні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Оскільки близько 17% постачання газу надходить з РФ, Франція менше залежить від російського газу, ніж деякі її сусіди, але уряд готує плани на випадок непередбачених обставин.

Відключення зараз є особливо проблематичним, тому що виробництво ядерної енергії у Франції буде важко налагодити, оскільки багато реакторів зараз не працюють.

“Я думаю, що повне припинення постачання російського газу є реальною можливістю… і нам потрібно підготуватися до цього сценарію. Було б абсолютно безвідповідально ігнорувати це”, – пояснив він.

Раніше на конференції міністр назвав таке відключення російського газу “найбільш ймовірним сценарієм”.

Ле Мер наголосив, що першою лінією захисту для домогосподарств і підприємств є скорочення споживання енергії, а потім будівництво нової інфраструктури, як-от плавучого заводу, який зможе регазифікувати постачання зрідженого природного газу з-за кордону.