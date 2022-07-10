Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Оскільки близько 17% постачання газу надходить з РФ, Франція менше залежить від російського газу, ніж деякі її сусіди, але уряд готує плани на випадок непередбачених обставин.
Відключення зараз є особливо проблематичним, тому що виробництво ядерної енергії у Франції буде важко налагодити, оскільки багато реакторів зараз не працюють.
“Я думаю, що повне припинення постачання російського газу є реальною можливістю… і нам потрібно підготуватися до цього сценарію. Було б абсолютно безвідповідально ігнорувати це”, – пояснив він.
Раніше на конференції міністр назвав таке відключення російського газу “найбільш ймовірним сценарієм”.
Ле Мер наголосив, що першою лінією захисту для домогосподарств і підприємств є скорочення споживання енергії, а потім будівництво нової інфраструктури, як-от плавучого заводу, який зможе регазифікувати постачання зрідженого природного газу з-за кордону.
- Нагадаємо, з 15 червня Франція перестала отримувати російський газ через трубопровід. Згідно з даними, постачання припинено через” переривання фізичного потоку між Францією та Німеччиною”.
- 16 червня російський “Газпром” повідомив про чергове скорочення постачання газу до Європи газопроводом “Північний потік-1”. У Німеччині такі дії РФ викликали занепокоєння.
- В суботу міністр природних ресурсів Канади заявив, країна поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу Nord Stream 1.
- За червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з Росії по її газопроводах.