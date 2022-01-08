“Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації. Наприклад, у випадку з Україною – це нормандський формат. З Олафом Шольцом ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів”- сказав Макрон.

Він додав, що одним із пріоритетів французького головування в Раді ЄС буде завершення роботи над “Стратегічним компасом” ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

Франція очолила Раду ЄС 1 січня 2022 року терміном на шість місяців.