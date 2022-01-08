Про це президент Франції заявив під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі.
“Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації. Наприклад, у випадку з Україною – це нормандський формат. З Олафом Шольцом ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів”- сказав Макрон.
Він додав, що одним із пріоритетів французького головування в Раді ЄС буде завершення роботи над “Стратегічним компасом” ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.
Франція очолила Раду ЄС 1 січня 2022 року терміном на шість місяців.
Довідка. Востаннє країни “нормандської четвірки” проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні голів МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна ігнорувати спроби дестабілізації на Сході Європи.
- 15 грудня новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні – заявив, що вторгнення Росії в Україну буде дорого коштувати.
- Нагадаємо, заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід відвідала Москву задля обговорення питання військової агресії проти України.
- До того, 13-14 грудня Карен Донфрід відвідала Київ.
- Також з 1 січня 2022 року Франція прийняла роль очільниці сили підвищеної готовності до НАТО від Туреччини.
- Країни G7 та Європейський Союз чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на українському кордоні та порушення суверенітету України матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Росія вже виключила себе із групи G8 анексувавши Крим, і поточна ескалація не полегшує ситуацію для цієї країни.