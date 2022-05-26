Лідери Туреччини та Франції Реджеп Ердоган та Емманюель Макрон провели телефонну розмову, щоб обговорити заявки на вступ до НАТО від Фінляндії та Швеції.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Макрон наголосив на важливості поваги до “суверенного вибору Швеції та Фінляндії”, який став результатом демократичного процесу та реакцією на зміну ситуації з безпекою в їхньому регіоні.

Натомість Ердоган заявив, що вважає вступ цих країн до НАТО неможливим. Він обґрунтував свою позицію тим, що нібито вищезазначені держави є прихистком для терористичних організацій.

Турецький лідер зауважив, що контакти Фінляндії та Швеції з Робітничою партією Курдистану несумісні з діяльністю в Альянсі.

Також Ердоган та Макрон обговорили тему продовольчої безпеки. Президенти зійшлися на думці, що наразі необхідно розблокувати експорт українського зерна. Лідери зосередили увагу на можливих шляхах транспортування врожаю з України, визначені спільно з Організацією Об’єднаних Націй. Також вони домовилися залишатися на зв’язку задля швидкого розв’язання проблеми.