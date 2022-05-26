Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.
Макрон наголосив на важливості поваги до “суверенного вибору Швеції та Фінляндії”, який став результатом демократичного процесу та реакцією на зміну ситуації з безпекою в їхньому регіоні.
Натомість Ердоган заявив, що вважає вступ цих країн до НАТО неможливим. Він обґрунтував свою позицію тим, що нібито вищезазначені держави є прихистком для терористичних організацій.
Турецький лідер зауважив, що контакти Фінляндії та Швеції з Робітничою партією Курдистану несумісні з діяльністю в Альянсі.
Також Ердоган та Макрон обговорили тему продовольчої безпеки. Президенти зійшлися на думці, що наразі необхідно розблокувати експорт українського зерна. Лідери зосередили увагу на можливих шляхах транспортування врожаю з України, визначені спільно з Організацією Об’єднаних Націй. Також вони домовилися залишатися на зв’язку задля швидкого розв’язання проблеми.
- Раніше повідомлялося, що Туреччина веде переговори з Росією та Україною щодо коридору для експорту зерна.
- Також Туреччина провела зустріч із делегаціями Швеції та Фінляндії попри заяву Ердогана про небажаність їх візиту.