3 жовтня прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борне заявила законодавцям, що хоча війна в Україні триватиме, Франція готова і хоче "зробити вартість війни нестерпною для Росії".

Про це повідомляє CNN.

Під час свого виступу перед нижньою палатою парламенту Франції Борне акцентувала, що “Росія, швидше за все, піде далі в беззаконня та ескалацію”, проте Франція “не ослабне ні перед обличчям російського агресора, ні для захисту французького народу”.

“Війна в Україні триватиме, але ми готові, опір українського народу нас зобов’язує, ми витримаємо”, – заявила вона.

За словами прем’єр-міністерки, Франція надала Україні понад 200 мільйонів євро (195 мільйонів доларів) допомоги та спорядила 2,5 тисячі тонн матеріалів.

Борне додала, що “санкції проти Росії працюють. Факти є: російська економіка задихається”.

Метою Франції в конфлікті є демілітаризація, і країна “рішуче налаштована на те, що злочини, скоєні Росією, будуть задокументовані, передані під суд і покарані”.

2 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті й нові успіхи ЗСУ у звільненні українських територій.