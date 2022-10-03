Про це повідомляє CNN.
Під час свого виступу перед нижньою палатою парламенту Франції Борне акцентувала, що “Росія, швидше за все, піде далі в беззаконня та ескалацію”, проте Франція “не ослабне ні перед обличчям російського агресора, ні для захисту французького народу”.
“Війна в Україні триватиме, але ми готові, опір українського народу нас зобов’язує, ми витримаємо”, – заявила вона.
За словами прем’єр-міністерки, Франція надала Україні понад 200 мільйонів євро (195 мільйонів доларів) допомоги та спорядила 2,5 тисячі тонн матеріалів.
Борне додала, що “санкції проти Росії працюють. Факти є: російська економіка задихається”.
Метою Франції в конфлікті є демілітаризація, і країна “рішуче налаштована на те, що злочини, скоєні Росією, будуть задокументовані, передані під суд і покарані”.
2 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті й нові успіхи ЗСУ у звільненні українських територій.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що повномасштабна російсько-українська війна має закінчитись виключно за столом перемовин.
- Раніше Емманюель Макрон звинуватив РФ в сучасному імперіалізмі, який базується на законі джунглів, і закликав нейтральні країни перестати бути співучасниками, зберігаючи мовчання про вторгнення РФ в Україну.
- 27 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка перебуває з візитом в Україні й заявив, що Україна очікує жорсткої реакції міжнародних партнерів на проведення псевдореферендумів.