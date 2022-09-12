Про це повідомило Reuters.

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявляв, що угоду можуть підписати вже сьогодні.

“Завтра (12 вересня, — ред.) я підпишу угоду з Румунією, яка дозволить Україні постачати ще більше зерна… до Європи та країн, що розвиваються, зокрема у Середземномор’ї (країни), які потребують його для продовольства”, — сказав Клеман Бон.

Експорт будуть здійснювати сухопутним, морським та річковим транспортом. Угода передбачає збільшення ефективності порту Галац. Ще Франція має інвестувати в оснащення прикордонних пунктів на півночі Румунії. У випадку укладеної угоди буде збільшено пропускну спроможність у порту Констанци та через Сулинський морський канал.

Договір дозволить побудувати середньострокову стратегію для експортного коридору між Румунією та Україною. Зокрема буде забезпечена оптимізація руху суден з українським зерном.