Франція та Румунія можуть підписати договір про збільшення експорту українського зерна до країн, що розвиваються. Тоді Україна зможе постачати ще більше продукції.

Про це повідомило Reuters.

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявляв, що угоду можуть підписати вже сьогодні.

“Завтра (12 вересня, — ред.) я підпишу угоду з Румунією, яка дозволить Україні постачати ще більше зерна… до Європи та країн, що розвиваються, зокрема у Середземномор’ї (країни), які потребують його для продовольства”, — сказав Клеман Бон.

Експорт будуть здійснювати сухопутним, морським та річковим транспортом. Угода передбачає збільшення ефективності порту Галац. Ще Франція має інвестувати в оснащення прикордонних пунктів на півночі Румунії. У випадку укладеної угоди буде збільшено пропускну спроможність у порту Констанци та через Сулинський морський канал.

Договір дозволить побудувати середньострокову стратегію для експортного коридору між Румунією та Україною. Зокрема буде забезпечена оптимізація руху суден з українським зерном.