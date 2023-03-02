Міністр оборони Себастьян Лекорню зауважив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на Mirage 2000 у Польщі, наразі переговори з Києвом ведуться.

Про це повідомляє ВMFTV.

Після року війни в Україні допомога з боку Франції не слабшає, проте питання про постачання винищувачів залишається без відповіді. 28 лютого під час слухань у Сенаті міністр оборони Себастьєн Лекорню виступив щодо цієї гострої теми.

Зараз на зберіганні буде 12 Mirage 2000-C, готових до продажу. Чи плануєте ви продавати їх в Україну чи навчати українських пілотів?” – запитав сенатор Філіп Фолліо.

Сенаторка Жоель Гарріод-Майлам підкріпила це питання іншим, більш конкретним, запитавши, чи готові ВПС навчати українських пілотів у Варшаві.

Лекорню не підтвердив ні відправку літаків, ні навчання пілотів. Для міністра терміновість полягає у відправці боєприпасів, поснивши, що на боєприпасах “тримається витривалість українців”.

З іншого боку, він визнав, “що з українцями йдуть перемовини про літаки та формування”.

Окрім цього, глава Міноборони наголосив, що президент республіки це вже сказав, “табу немає”.

Себастьян Лекорню уточнив, що труднощі з передачею літаків повʼязані з логістикою, підготовкою екіпажів та можливостями технічного обслуговування. За його словами, “все це в часових горизонтах, які, очевидно, не є короткостроковими”.

Зауважимо, зараз Франція виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.

Зауважимо, під час візиту до столиці України 21 лютого голова комітету Палати представників із закордонних справ від Республіканської партії Майкл МакКол заявив, що у Вашингтоні зміщується імпульс у бік надання ракет великого радіуса дії та винищувачів Києву.

Раніше Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання – наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності – могло б допомогти Києву захищати небо і посилити його власні наступальні дії проти Росії.

Окрім цього, екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що завдяки ракетам далекого радіуса дії Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

Зауважимо, 14 лютого віце-прем’єр, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив у Брюсселі, що необхідно здійснювати тиск на союзників у справі постачання Україні винищувачів.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

9 лютого президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європейській раді у Брюсселі наголосив на потребі України в сучасних винищувачах.

10 лютого міністр оборони Нідерландів повідомив, що український уряд офіційно звернувся до Нідерландів з проханням про винищувачі F-16 американського виробництва.

Колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Вже 24 лютого колишній глава британського уряду Борис Джонсон закликав Велику Британію стати першою країною, яка відправить Україні винищувачі.

Окрім цього, колишній генерал НАТО і новообраний президент Чехії Петр Павел закликав пришвидшити постачання озброєння Україні, зокрема надати винищувачі.

Довідка. Mirage 2000 – французький багатоцільовий винищувач. Основний літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Наразі тривають переговори з трьома європейськими країнами щодо тренування українських пілотів.