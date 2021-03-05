Франція може заблокувати експорт COVID-вакцин вслід за Італією

Про це повідомляє CNN.
Зокрема, Веран прокоментував те, що Італія заблокувала експорт 250 000 доз вакцин COVID-вакцин до Австралії.
“Звичайно, я розумію, що зробила Італія. Ми можемо зробити те саме”, – заявив Веран.
Водночас прессекретар прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі Паола Ансуїні підтвердила, що Італія та Європейська комісія попередньо домовилися про цю акцію.
“Ми уважно обговорюємо з італійцями, а також з усіма нашими партнерами питання європейського підходу до експорту вакцин”, – сказав Веран.
Також міністр додав, що Франція продовжує вірити у єдиний європейський підхід щодо експорту вакцини.
Тим часом Франція заявила про пришвидшення процесу вакцинації населення. Зокрема, прем’єр-міністр Франції Жан Кастек пообіцяв, що країна в найближчі тижні отримає ще кілька мільйонів доз вакцин.
Нагадаємо, що наприкінці січня між ЄС та компанією AstraZeneca розгорілася публічна і жорстка сутичка через затримки вакцин.
Пізніше Європейська комісія прийняла нові правила, які надають державам-членам повноваження обмежувати експорт вакцин за межі блоку, в певних ситуаціях.
Згідно з новими правилами, країни-члени Європейського союзу можуть обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їхні виробники не зможуть виконати поставлені завдання щодо постачання в рамках ЄС.
“Повідомлення дуже чітке … ми очікуємо, що компанії, з якими Європейський Союз підписав угоди про закупівлю, зроблять все можливе, щоб виконати контракти на постачання, які вони мають з державами-членами”, – заявив Ерік Мамер, головний речник Європейського Союзу.
Він наголосив, що ЄС наразі є основним експортером вакцин. Тому компаніям вигідно виконувати умови контракту з державами-членами блоку.
Розповсюдження вакцини в ЄС продовжує сповільнюватися, змушуючи деякі держави-члени звертатися за допомогою до позаблокових країн. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я лише 5,5% населення ЄС отримали першу дозу вакцини.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розкритикувала заяву Європейського союзу про експортний контроль над вакцинами проти коронавірусу COVID-19, вироблених в ЄС, заявивши, що такі заходи ризикують подовжити пандемію.
- До кінця червня 2021 року Європейський Союз отримає доступ приблизно до 400 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 — цього вистачить для вакцинації половини населення ЄС.