Covid-19 Україна

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Франція може заблокувати експорт COVID-вакцин вслід за Італією

У п’ятницю, 5 березня міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що країна може вслід за Італією заблокувати експорт вакцин проти коронавірусу.

П’ятниця, 5 березня 2021, 16:31

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, Веран прокоментував те, що Італія заблокувала експорт 250 000 доз вакцин COVID-вакцин до Австралії. 

“Звичайно, я розумію, що зробила Італія. Ми можемо зробити те саме”, – заявив Веран.

Водночас прессекретар прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі Паола Ансуїні підтвердила, що Італія та Європейська комісія попередньо домовилися  про цю акцію.

“Ми уважно обговорюємо з італійцями, а також з усіма нашими партнерами питання європейського підходу до експорту вакцин”, – сказав Веран.

Також міністр додав, що Франція продовжує вірити у єдиний європейський підхід щодо експорту вакцини.

Тим часом Франція заявила про пришвидшення процесу вакцинації населення. Зокрема, прем’єр-міністр Франції Жан Кастек пообіцяв, що країна в найближчі тижні отримає ще кілька мільйонів доз вакцин.

Нагадаємо, що наприкінці січня між ЄС та компанією AstraZeneca розгорілася публічна і жорстка сутичка через затримки вакцин.

Пізніше Європейська комісія прийняла нові правила, які надають державам-членам повноваження обмежувати експорт вакцин за межі блоку, в певних ситуаціях.

Згідно з новими правилами, країни-члени Європейського союзу можуть обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їхні виробники не зможуть виконати поставлені завдання щодо постачання в рамках ЄС.

“Повідомлення дуже чітке … ми очікуємо, що компанії, з якими Європейський Союз підписав угоди про закупівлю, зроблять все можливе, щоб виконати контракти на постачання, які вони мають з державами-членами”, – заявив Ерік Мамер, головний речник Європейського Союзу.

Він наголосив, що ЄС наразі є основним експортером вакцин. Тому компаніям вигідно виконувати умови контракту з державами-членами блоку.

Розповсюдження вакцини в ЄС продовжує сповільнюватися, змушуючи деякі держави-члени звертатися за допомогою до позаблокових країн. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я лише 5,5% населення ЄС отримали першу дозу вакцини.

  • Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розкритикувала заяву Європейського союзу про експортний контроль над вакцинами проти коронавірусу COVID-19, вироблених в ЄС, заявивши, що такі заходи ризикують подовжити пандемію.
  • До кінця червня 2021 року Європейський Союз отримає доступ приблизно до 400 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 — цього вистачить для вакцинації половини населення ЄС.
Теги: Франція, вакцина проти коронавірусу, ЄС

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