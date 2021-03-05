Франція може заблокувати експорт COVID-вакцин вслід за Італією

У п’ятницю, 5 березня міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що країна може вслід за Італією заблокувати експорт вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, Веран прокоментував те, що Італія заблокувала експорт 250 000 доз вакцин COVID-вакцин до Австралії.

“Звичайно, я розумію, що зробила Італія. Ми можемо зробити те саме”, – заявив Веран.

Водночас прессекретар прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі Паола Ансуїні підтвердила, що Італія та Європейська комісія попередньо домовилися про цю акцію.

“Ми уважно обговорюємо з італійцями, а також з усіма нашими партнерами питання європейського підходу до експорту вакцин”, – сказав Веран.

Також міністр додав, що Франція продовжує вірити у єдиний європейський підхід щодо експорту вакцини.

Тим часом Франція заявила про пришвидшення процесу вакцинації населення. Зокрема, прем’єр-міністр Франції Жан Кастек пообіцяв, що країна в найближчі тижні отримає ще кілька мільйонів доз вакцин.

Нагадаємо, що наприкінці січня між ЄС та компанією AstraZeneca розгорілася публічна і жорстка сутичка через затримки вакцин.

Пізніше Європейська комісія прийняла нові правила, які надають державам-членам повноваження обмежувати експорт вакцин за межі блоку, в певних ситуаціях.

Згідно з новими правилами, країни-члени Європейського союзу можуть обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їхні виробники не зможуть виконати поставлені завдання щодо постачання в рамках ЄС.

“Повідомлення дуже чітке … ми очікуємо, що компанії, з якими Європейський Союз підписав угоди про закупівлю, зроблять все можливе, щоб виконати контракти на постачання, які вони мають з державами-членами”, – заявив Ерік Мамер, головний речник Європейського Союзу.

Він наголосив, що ЄС наразі є основним експортером вакцин. Тому компаніям вигідно виконувати умови контракту з державами-членами блоку.

Розповсюдження вакцини в ЄС продовжує сповільнюватися, змушуючи деякі держави-члени звертатися за допомогою до позаблокових країн. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я лише 5,5% населення ЄС отримали першу дозу вакцини.