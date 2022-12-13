Франція залучить додаткову виняткову гуманітарну допомогу для України у сфері електро- та енергопостачання на суму 76,5 мільйона євро.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у Twitter.

“Франція залучить додаткову виняткову гуманітарну допомогу для України у сфері електроенергетики та енергопостачання на суму 76,5 млн євро на додаток до вже виділених у 2022 році 200 млн”, – заявив президент Франції.

Франція залучить додаткову виняткову гуманітарну допомогу для України у сфері електро- та енергопостачання на суму 76,5 мільйона євро на додаток до 200 мільйонів, вже виділених у 2022 р. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 13, 2022

Зазначимо, що Україна отримала 100 мільйонів євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку, кошти спрямують на фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

Відтак, кредит надається на пільгових умовах, а процентна ставка складає 1,04% річних. Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору.

Нагадаємо, що 7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт. Відповідне обладнання придбано у Франції та доставлено в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).