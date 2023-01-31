Про це повідомило France24.
Передачу самохідних артилерійських установок (САУ) підтвердив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Глава відомства оголосив про рішення після зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим у Парижі.
Ще Франція відправить 150 військовослужбовців до Польщі. Вони будуть навчати до 600 українських військових на місяць.
“Ми будемо готувати вояків, які будуть застосовувати системи ППО. Це все буде обговорюватися”, — заявив Лекорню.
Він зазначив, що країна вже передала Україні 18 таких гармат. Нині одна з них наразі не працює, тому за словами глави Міноборони, необхідно провести технічне обслуговування гармат, котрі лишились у використанні.
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