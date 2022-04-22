Французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна надасть Україні партію важкого озброєння. А саме - самохідні артилерійські установки "Цезар".

Про це він сповістив в інтерв’ю Ouest-France.

Макрон зауважив, що відповідне рішення він прийняв під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Завдяки цьому в Україну мають поставити декілька видів зброї – “від “Міланів” до “Цезарів”. Втім, коли саме постачання відбудеться – французький лідер не уточнив.

Довідка. CAESAR (фр. CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie) – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, яку виготовляють з 2007 року, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях. Дальність стрільби – 40 км.