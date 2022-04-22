Про це він сповістив в інтерв’ю Ouest-France.
Макрон зауважив, що відповідне рішення він прийняв під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Завдяки цьому в Україну мають поставити декілька видів зброї – “від “Міланів” до “Цезарів”. Втім, коли саме постачання відбудеться – французький лідер не уточнив.
Довідка. CAESAR (фр. CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie) – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, яку виготовляють з 2007 року, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях. Дальність стрільби – 40 км.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.
- До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент держави-терориста Володимир Путін оголосив, що планує провести “спеціальну воєнну операцію”, однією з так званих причин якої була “демілітарізація”. Та за станом на 20 квітня українські військові “отримали” від РФ більше техніки, ніж від будь-якої з країн-партнерів.