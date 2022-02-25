Про це Володимир Зеленський сповістив у Twitter.
За словами президента України, Франція підтримує відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти лідера країни-агресора Володимира Путіна та забезпечення українців оборонною зброєю.
“Маю сказати, що Еммануель Макрон – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти”, – додав Зеленський.
Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України. 🇫🇷 з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
- Нагадаємо, 25 лютого колона з боєприпасами від Польщі прибула до України.
- Президент України Володимир Зеленський на тлі очікування нічного штурму російського агресора закликав українців вистояти у складну ніч.
- Президент Франціїї Емманюель Макрон оголосив, що Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро та постачатиме військову техніку.