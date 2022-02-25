Президент Франції Еммануель Макрон запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що Франція підтримуватиме Україну на тлі російського вторгнення.

Про це Володимир Зеленський сповістив у Twitter.

За словами президента України, Франція підтримує відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти лідера країни-агресора Володимира Путіна та забезпечення українців оборонною зброєю.

“Маю сказати, що Еммануель Макрон – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти”, – додав Зеленський.