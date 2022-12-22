Франція наклала штраф на технологічного гіганта Microsoft на суму 60 млн євро. Найбільший за рік штраф запровадили через політику збору даних користувачів у пошуковику Bing.

Про це повідомило France24.

За даними французького регулятора, під час відвідування користувачами сайту Bing файли cookie зберігалися на їхньому терміналі без згоди. Розслідування з’ясувало, що файли використовували, зокрема у рекламних цілях.

На сайті була відсутня кнопка для відмови від збереження файлів cookie так само легко, як і прийняти їх.

Сума штрафу обумовлена прибутком, який компанія отримувала від реклами. Оскільки завдяки цьому генерувалися дані, зібрані за допомогою cookie–файлів, які відстежують перегляд вебсторінок в Інтернеті.

Microsoft дали три місяці, щоб виправити ситуацію. В іншому випадку буде накладено потенційний штраф у розмірі 60 тисяч євро за кожен день прострочення.

За минулий рік за аналогічні порушення Google та Facebook було оштрафовано у розмірі 150 млн євро та 60 млн євро відповідно.