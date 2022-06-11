Представник французького президента заявив, що держава бажає перемоги України у війні з Росією та не налаштована на поступки Москві.

Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не потрібно “принижувати Росію”. Ця заява спричинила хвилю негатива та занепокоєння, зокрема, від європейських союзників.

Париж намагається пом’якшити ситуацію, зокрема, представник президента передав слова Макрона про те, що Франція бажає перемоги України, а також відновлення її територіальної цілісності.

Також французький чиновник заявив, що в словах Макрона немає натяку на необхідність поступок Путіну або Росії. Коли президент Франції розмовляє особисто з Путіним, це не є компромісом, а, імовірніше, способом донесення бачення Парижа щодо певних речей, додав представник голови держави.

Зокрема, чиновник зауважив, що Франція готова допомогти в розблокуванні одеського порту, де утримується українське зерно, готове до експортування.

“Сторони можуть покластися на нас при здійсненні операції із забезпечення доступу до порту Одеси”, — підсумував він.