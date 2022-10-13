Про це він заявив в інтерв’ю France 2.
Відповідаючи на питання про ризики “ядерного армагедону”, про який нещодавно заявив президент США Джо Байден, Макрон зауважив, що Росія, як і Франція, оснащена ядерною зброєю.
“У цьому питанні наша доктрина зрозуміла. Стримування працює”, – сказав він.
За словами французського президента, чим менше світ говорить про ядерну загрозу, тим меншою є ця загроза.
“Наша доктрина заснована на фундаментальних інтересах нації і дуже чітко визначена. Якби по території України завдали ядерного удару, наші інтереси не ставились би під сумнів”, – додав Макрон.
На запитання журналіста, що ядерний удар по Україні не призведе до ядерної відповіді з боку Франції, Макрон наголосив, що “це очевидно”.
“Наша доктрина хоче, щоб ми уникали будь-якої ескалації конфлікту. Він не повинен розширюватись ні географічно, ні вертикально, наприклад, шляхом застосування хімічної зброї”, – наголосив президент Франції.
- 12 жовтня Кремль розкритикував західних лідерів за участь у “провокаційній” ядерній риториці після низки попереджень Сполучених Штатів і НАТО щодо небезпеки переростання війни в ядерне протистояння.
- Під час телефонної розмови 9 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден погодилися, що останні ядерні погрози Кремля були “безвідповідальними”, а його часткова мобілізація — “серйозною помилкою”.