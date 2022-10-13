Президент Франції Емманюель Макрон зауважив, що у випадку якщо Кремль завдасть ядерного удару по території України, Франція не буде завдати ядерного удару по Росії у відповідь.

Про це він заявив в інтерв’ю France 2.

Відповідаючи на питання про ризики “ядерного армагедону”, про який нещодавно заявив президент США Джо Байден, Макрон зауважив, що Росія, як і Франція, оснащена ядерною зброєю.

“У цьому питанні наша доктрина зрозуміла. Стримування працює”, – сказав він.

За словами французського президента, чим менше світ говорить про ядерну загрозу, тим меншою є ця загроза.

“Наша доктрина заснована на фундаментальних інтересах нації і дуже чітко визначена. Якби по території України завдали ядерного удару, наші інтереси не ставились би під сумнів”, – додав Макрон.

На запитання журналіста, що ядерний удар по Україні не призведе до ядерної відповіді з боку Франції, Макрон наголосив, що “це очевидно”.

“Наша доктрина хоче, щоб ми уникали будь-якої ескалації конфлікту. Він не повинен розширюватись ні географічно, ні вертикально, наприклад, шляхом застосування хімічної зброї”, – наголосив президент Франції.