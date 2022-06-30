Франція незабаром спорядить Україні більше артилерійських установок CAESAR – Макрон

30 червня президент Франції Емманюель Макрон на саміті НАТО у Мадриді заявив, що Україна отримає від Франції ще шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це повідомляє французький канал France 24.

Під час свого виступу на закритті саміту Альянсу в Мадриді Макрон зазначив, що Франція вже незабаром готова постачити ще шість САУ Caesar для того, щоб допомогти Україні протистояти РФ на полі бою.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.

Довідка. CAESAR (фр. CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie) – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, яку виготовляють з 2007 року, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях. Дальність стрільби – 40 км.