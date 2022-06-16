Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що лідери Німеччини, Італії та Румунії виступили за надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Відомо, що в Києві відбулася пресконференція за результатами зустрічі, у якій брали участь президент України Володимир Зеленський, французький лідер Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс.

За словами Макрона, надання статусу кандидата на вступ до ЄС підтримують всі лідери вищезазначених країн. Президент Франції додав, що надання статусу супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Західних Балканах та сусідство, зокрема із Молдовою.

Він наголосив, що Європа залишатиметься на боці України доти, доки вона не переможе у війні.

Зокрема, французький лідер зауважив, що глобальна продовольча криза є наслідком війни, яку розв’язала і веде країна-агресорка. Макрон закликав РФ погодитися на здійснення експорту зернових ООН, для чого необхідно розблокувати українські порти та гарантувати безпеку Україні.