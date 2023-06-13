Джерело: Financial Times
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Парижі вчора, 12 червня, і заявили про підтримку України.
“Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ми повинні гарантувати, що Росія не лише не виграє цю невдалу кампанію, але й ніколи не зможе її повторити”, – сказав Макрон.
Обговорення питань щодо безпеки свідчать про те, що членство України в НАТО не можливе, поки триває війна. Проте, союзники України намагаються домовитись щодо довгострокових гарантій, які вони можуть запропонувати замість цього. Ці гарантії передбачатимуть щорічні постачання найсучаснішої військової техніки, навчання відповідно до стандартів НАТО.
Підтримка буде спрямована на стримування майбутньої російської агресії шляхом посилення обороноздатності України та модернізації її військових сил відповідно до стандартів НАТО. Це допоможе країні бути готовою до приєднання до Альянсу, коли буде досягнутий політичний консенсус щодо членства.
Макрон заявив, що він підтримує “шлях” до членства, а Дуда висловив думку, що Україні потрібна реальна перспектива стати членом НАТО в майбутньому.
Президент України Володимир Зеленський закликав країни НАТО надати гарантії безпеки та чіткий шлях до членства України в Альянсі на саміті у Вільнюсі й попередив, що не прийме запрошення на саміт, якщо таких гарантій не буде.
“Я думаю, ви можете очікувати на саміті НАТО потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки України в майбутньому”, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати частиною наступу на Росію. Тоді як запорукою української перемоги має бути “внутрішня і зовнішня єдність”.
- 12 червня у Німеччині розпочалися навчання повітряних сил НАТО, які вважаються найбільшими в історії Альянсу.
- 12 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Заслухали основні доповіді – від командувачів “найгарячіших” оперативних напрямків: “Хортиця” і “Таврія”.