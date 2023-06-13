Україна отримуватиме військову підтримку від Польщі, Франції та Німеччини стільки, скільки буде необхідно, поки інші західні держави будуть працювати над питанням "гарантій безпеки" для України.

Джерело: Financial Times

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Парижі вчора, 12 червня, і заявили про підтримку України.

“Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ми повинні гарантувати, що Росія не лише не виграє цю невдалу кампанію, але й ніколи не зможе її повторити”, – сказав Макрон.

Обговорення питань щодо безпеки свідчать про те, що членство України в НАТО не можливе, поки триває війна. Проте, союзники України намагаються домовитись щодо довгострокових гарантій, які вони можуть запропонувати замість цього. Ці гарантії передбачатимуть щорічні постачання найсучаснішої військової техніки, навчання відповідно до стандартів НАТО.

Підтримка буде спрямована на стримування майбутньої російської агресії шляхом посилення обороноздатності України та модернізації її військових сил відповідно до стандартів НАТО. Це допоможе країні бути готовою до приєднання до Альянсу, коли буде досягнутий політичний консенсус щодо членства.

Макрон заявив, що він підтримує “шлях” до членства, а Дуда висловив думку, що Україні потрібна реальна перспектива стати членом НАТО в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни НАТО надати гарантії безпеки та чіткий шлях до членства України в Альянсі на саміті у Вільнюсі й попередив, що не прийме запрошення на саміт, якщо таких гарантій не буде.

“Я думаю, ви можете очікувати на саміті НАТО потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки України в майбутньому”, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.