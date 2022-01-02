З 1 січня 2022 року Франція прийняла роль очільниці сили підвищеної готовності до НАТО від Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Як офіційно вона називається, об’єднана оперативна група підвищеної готовності (VJTF, Very High Readiness Joint Task Force) була створена у 2014 році як відповідь на виклики, які виникли перед Альянсом у зв’язку із кризою на Близькому Сході та вторгненням Росії на територію України.

Її завдання – готовність за лічені дні прибути на захист будь-якої країни-члена НАТО. VJTF є найвищим елементом готовності сил реагування НАТО чисельністю 40 000 осіб.

Протягом 2021 року сили підвищеної готовності очолювала Туреччина. Німеччина очолить підрозділ у 2023 році. Щороку лідерство змінюються за ротаційним принципом.

У 2022 році VJTF буде складатися з багатонаціональних сил у кілька тисяч військовослужбовців. Ядром сил служитиме франко-німецька бригада чисельністю 3500 військовослужбовців.

“У часи безпрецедентних викликів безпеці не повинно бути непорозумінь щодо рішучості НАТО: ми разом захищатимемо всіх союзників”, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.