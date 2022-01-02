Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Як офіційно вона називається, об’єднана оперативна група підвищеної готовності (VJTF, Very High Readiness Joint Task Force) була створена у 2014 році як відповідь на виклики, які виникли перед Альянсом у зв’язку із кризою на Близькому Сході та вторгненням Росії на територію України.

Її завдання – готовність за лічені дні прибути на захист будь-якої країни-члена НАТО. VJTF є найвищим елементом готовності сил реагування НАТО чисельністю 40 000 осіб.

Протягом 2021 року сили підвищеної готовності  очолювала Туреччина. Німеччина очолить підрозділ у 2023 році. Щороку лідерство змінюються за ротаційним принципом.

У 2022 році VJTF буде складатися з багатонаціональних сил у кілька тисяч військовослужбовців. Ядром сил служитиме франко-німецька бригада чисельністю 3500 військовослужбовців.

“У часи безпрецедентних викликів безпеці не повинно бути непорозумінь щодо рішучості НАТО: ми разом захищатимемо всіх союзників”, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.