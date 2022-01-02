Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.
Як офіційно вона називається, об’єднана оперативна група підвищеної готовності (VJTF, Very High Readiness Joint Task Force) була створена у 2014 році як відповідь на виклики, які виникли перед Альянсом у зв’язку із кризою на Близькому Сході та вторгненням Росії на територію України.
Її завдання – готовність за лічені дні прибути на захист будь-якої країни-члена НАТО. VJTF є найвищим елементом готовності сил реагування НАТО чисельністю 40 000 осіб.
Протягом 2021 року сили підвищеної готовності очолювала Туреччина. Німеччина очолить підрозділ у 2023 році. Щороку лідерство змінюються за ротаційним принципом.
У 2022 році VJTF буде складатися з багатонаціональних сил у кілька тисяч військовослужбовців. Ядром сил служитиме франко-німецька бригада чисельністю 3500 військовослужбовців.
“У часи безпрецедентних викликів безпеці не повинно бути непорозумінь щодо рішучості НАТО: ми разом захищатимемо всіх союзників”, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
- Нагадаємо, 1 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.