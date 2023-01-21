Французька делегація під час візиту до Харкова передала місту 181 генератор, придбаний за кошти французьких підприємців.

Про це інформує пресслужба Харківської міської ради.

У міській раді зазначили, що 20 січня, Харків з гуманітарною місією відвідала французька делегація, яка передала місту 181 генератор.

Відтак, Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з тимчасовим повіреним у справах посольства Франції в Україні Бенжаменом Рорігом, щоб подякувати французькому народу за активну підтримку протягом усієї війни.

За словами мера міста, за останні 11 місяців Франція надіслала тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців Харкова, а тепер робить значний внесок у подолання енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російськими військами.

“Ми дуже вдячні за те, що сьогодні ви знову рятуєте Харків, і ми це дуже цінуємо. Сподіваюся, що в майбутньому ми разом відбудовуватимемо наше місто”, – подякував Ігор Терехов.

У міськраді зауважили, що частину придбаних французами генераторів найближчим часом передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Зазначимо, що наприкінці 2022 року президент Франції Емманюель Макрон повідомив про надсилання Україні системи протиповітряної оборони Crotale. Він також запевнив, що збільшить військову допомогу у 2023 році.

Глава Франції зауважив, що країна планує збільшити обсяг військової допомоги Україні вже з початку наступного року та передасть більше зброї й боєприпасів. Заплановані постачання міститимуть нові мобільні артилерійські установки Caesar, проте Макрон не навів точних цифр.