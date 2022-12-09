Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Участь у заході взяли заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров та перший радник Посольства Франції в Україні Бенжамен Роріг.

Фарід Сафаров зазначив, що українські енергетики тримають другий фронт у широкомасштабній війні з Росією – енергетичний фронт. Саме тому підтримка міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною.

“Ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму”, – наголосив Фарід Сафаров.

Своєю чергою, Бенжамен Роріг підкреслив, що Франція почала організовувати відправлення гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни. Всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.

У відомстві додали, що переданий 7 грудня вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10 кВ, а також від 12 кВА до 40 кВА. Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).

Зазначимо, що нещодавно Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”. 8 грудня голова Європарламенту Роберта Мецола передала Україні генератори від імені Європейського парламенту в межах кампанії “Генератори надії”, яка спрямована допомогти українцям пережити зиму.

“Сьогодні ми приєдналися до все більшої кількості міст і містечок, подарувавши генератор для України від себе – разом з першою партією від Брюсселя та інших бельгійських міст. Рада очолювати установу, яка проявляє солідарність конкретними діями”, – зазначила Роберта Мецола.