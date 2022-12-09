Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Участь у заході взяли заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров та перший радник Посольства Франції в Україні Бенжамен Роріг.
Фарід Сафаров зазначив, що українські енергетики тримають другий фронт у широкомасштабній війні з Росією – енергетичний фронт. Саме тому підтримка міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною.
“Ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму”, – наголосив Фарід Сафаров.
Своєю чергою, Бенжамен Роріг підкреслив, що Франція почала організовувати відправлення гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни. Всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.
У відомстві додали, що переданий 7 грудня вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10 кВ, а також від 12 кВА до 40 кВА. Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).
Зазначимо, що нещодавно Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”. 8 грудня голова Європарламенту Роберта Мецола передала Україні генератори від імені Європейського парламенту в межах кампанії “Генератори надії”, яка спрямована допомогти українцям пережити зиму.
“Сьогодні ми приєдналися до все більшої кількості міст і містечок, подарувавши генератор для України від себе – разом з першою партією від Брюсселя та інших бельгійських міст. Рада очолювати установу, яка проявляє солідарність конкретними діями”, – зазначила Роберта Мецола.
- Державна прикордонна служба України отримала від Королівства Норвегія потужні генератори. Це лише перша партія такої допомоги від норвежських партнерів. Також очікується передавання додаткових генераторів та засобів індивідуального захисту протягом 2023 року.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з керівництвом Японського агентства міжнародного співробітництва. Сторони обговорили деталі другого пакета енергетичної допомоги Україні.
- У Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.