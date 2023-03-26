З серпня 2022 року Франція спорядила Україні 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою у 183 тонни.

Про це інформує пресслужба Міненерго.

Серед надісланого обладнання — генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

Зокрема у березні 2023 року Франція передала 1389 конвекторів та 11 генераторів від громадської організації “Електрики без кордонів”.

Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив вдячність країні за допомогу енергетичному сектору України. І запевнив, що отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин.

Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи”, – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що станом на 1 лютого 2023 рік до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 мільйона євро.