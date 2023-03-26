Про це інформує пресслужба Міненерго.
Серед надісланого обладнання — генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.
Зокрема у березні 2023 року Франція передала 1389 конвекторів та 11 генераторів від громадської організації “Електрики без кордонів”.
Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив вдячність країні за допомогу енергетичному сектору України. І запевнив, що отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин.
Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи”, – наголосив він.
Раніше повідомлялось, що станом на 1 лютого 2023 рік до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 мільйона євро.
- В Україні 111 енергетичних компаній отримали необхідне енергообладнання від міжнародних партнерів.
- Енергетики Миколаївської області отримали понад 680 тонн різного обладнання і матеріалів для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.
- Міністерство енергетики України передало приватному акціонерному товариству “Укргідроенерго” чергову партію гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів у вигляді енергетичного обладнання вагою близько 10 тонн.