Франція подарувала Україні конструкції для трьох мостових переправ, які встановлять у Чернігівській області замість мостів, зруйнованих під час активних бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Французький державний оператор гуманітарної діяльності CDCS подарував державному агентству автомобільних доріг України “Укравтодор” три переправи, які будуть встановлені в Чернігівській області. Сьогодні, 1 грудня, мости прибули в Україну.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що надані Францією мости будуть використані для покращення мобільності населення на Чернігівщині. За його словами, пріоритетом є їх облаштування на тих ділянках доріг, від яких критично залежить гуманітарна ситуація в регіоні.

“Працюємо з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб збільшити кількість таких мостів для облаштування в деокупованих регіонах. Дякую міністру транспорту Франції Клеману Бону, посольству Франції в Україні, партнерам з французького державного оператора CDCS та компанії Matière за оперативну та ефективну співпрацю. Продовжуємо спільно працювати над оцінкою руйнувань та формуванням першочергових потреб для відновлення”, – прокоментував Олександр Кубраков.

У відомстві розповіли, що європейські партнери замовили конструкції у компанії Matière, яка виготовила їх під необхідні Україні параметри. Три мости завдовжки 68, 34,2 і 23 метри допоможуть якнайшвидше забезпечити сталий рух транспорту на основних державних дорогах Чернігівської області.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. Силами дорожників уже відновлено проїзд через 20 тимчасових переправ. Завдяки героїчній роботі Збройних Сил України, рятувальників та дорожників вдалось уникнути гуманітарної катастрофи у звільненій від окупантів Чернігівській області.