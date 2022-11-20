Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale. Країна надала дві батареї ЗРК та ще дві ракетні системи залпового вогню.

Про це повідомило BFMTV.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню розкрив деталі щодо військової допомоги. За його словами, найбільшу допомогу країна надала з самохідними артилерійськими установками Caesar. Україна отримала вже 18 одиниць.

Він нагадав, що Україна отримувала ракети Milan та Mistral, близько 60 бронетранспортерів VAB, протитанкові міни HDP-2A2, засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози, найновіші прилади нічного бачення тощо.

Київ ще просить радіолокаційні станції. За словами міністра, цей запит розглядають.

Франція вирішила долучитися до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині. Його роботу координуватиме спільна франко-німецька асоціація оборонпрому KNDS. У центрі будуть обслуговувати й ремонтувати гаубиці PzH 2000, САУ Caesar, зенітні танки Gepard та бронетранспортери Dingo.

Україна зможе замовляти необхідне у французького оборонпрому завдяки схваленому фонду підтримки на 200 млн євро. Також кошти можуть залучати для обслуговування поставлених систем. За його словами, може йтися про закупівлю БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.

“Наша початкова мета — навчити 2000 осіб із загалом 15 000, як запропонували на рівні ЄС. 400 українських військових вже пройшли навчання, зокрема на системах, які ми надаємо”, — сказав він щодо тренувальної місії ЄС.

Загальний обсяг французької військової допомоги Україні досягнув 550 млн євро.