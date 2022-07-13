Українські дипломати разом із французьким урядом та федерацією французьких промисловців MEDEF домовилися про передачу Україні 36 легкозбірних мостів довжиною від 23 до 46 метрів від компанії Matiere. 25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть спільну оціночну місію з інженерами "Укравтодору".

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Український уряд стимулює іноземні компанії брати активну участь у відбудові української інфраструктури, зруйнованої РФ. Мостові конструкції французької компанії Matiere зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі.

Кулеба зауважив, що компанія Matiere має багаторічний досвід роботи зі швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо в країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.

“Вже 25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть спільну оціночну місію з інженерами Укравтодору. Компанія зацікавлена в співпраці з українськими підрядниками та потенційно розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні”, – пояснив міністр.

МЗС України зацікавлене у сприянні цій компанії та будь-якому іншому бізнесу, який хоче прийти в Україну та відкрити виробництво, або “вирішити ту чи іншу проблему”.