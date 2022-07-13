Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Український уряд стимулює іноземні компанії брати активну участь у відбудові української інфраструктури, зруйнованої РФ. Мостові конструкції французької компанії Matiere зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі.
Кулеба зауважив, що компанія Matiere має багаторічний досвід роботи зі швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо в країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.
“Вже 25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть спільну оціночну місію з інженерами Укравтодору. Компанія зацікавлена в співпраці з українськими підрядниками та потенційно розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні”, – пояснив міністр.
МЗС України зацікавлене у сприянні цій компанії та будь-якому іншому бізнесу, який хоче прийти в Україну та відкрити виробництво, або “вирішити ту чи іншу проблему”.
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