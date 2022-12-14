Франція надасть Україні обладнання для відновлення енергетичного сектору на суму 415 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у дискусійній панелі в межах Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся у Парижі. Під час заходу він наголосив на важливості солідарності європейських країн для захисту цивільного населення України від енергетичної агресії Росії.

За даними Германа Галущенка, внаслідок російських атак постраждало близько 50% енергетичної інфраструктури України. Він зауважив, що український енергосектор протягом двох місяців практично щодня потерпає від прицільних обстрілів російськими ракетами.

“Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті – високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж. Підтримка обладнанням на суму 415 млн євро, яке Франція надасть Україні, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору”, ­– заявив Герман Галущенко.

Він також зазначив, що зараз існує потреба у газотурбінних і газопоршневих енергоблоках, які допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми України.

Крім того, міністр енергетики України підкреслив, що солідарність важлива не лише для відновлення енергетичного сектору України, а й для забезпечення ядерної безпеки, всі 7 принципів якої були повністю знехтувані Росією. Захопивши Запорізьку атомну електростанцію, обстрілюючи її територію, РФ понад 9 місяців тримає світ на порозі ядерної катастрофи.

“Ми спільно маємо дати гідну відсіч агресору, вдатися до конкретних кроків, які допоможуть зупинити ядерний тероризм. Йдеться про впровадження ядерних санкцій проти Росії, заміщення російського ядерного палива, відмову від російських ядерних технологій та спільних проєктів з “Росатомом”. Лише солідарність та рішучість у протистоянні державі-терористці допоможе здобути перемогу у цій війні”, – підсумував Герман Галущенко.

Зазначимо, що Франція також залучить додаткову виняткову гуманітарну допомогу для України у сфері електро- та енергопостачання на суму 76,5 мільйона євро.

“Франція залучить додаткову виняткову гуманітарну допомогу для України у сфері електроенергетики та енергопостачання на суму 76,5 млн євро на додаток до вже виділених у 2022 році 200 млн”, – заявив президент Франції Емманюель Макрон.