З 15 червня Франція перестала отримувати російський газ через трубопровід. Згідно з даними, постачання припинено через" переривання фізичного потоку між Францією та Німеччиною".

Про це повідомляє французький оператор системи передачі природного газу GRTgaz.

Про те, що уже декілька днів Франція не отримує російський газ трубопроводом, повідомив керівник компанії GRTgaz.

Загалом через трубопровід з Німеччини Франція отримувала більшу частину імпортованого газу.

Однак з початку року потік газу через цей трубопровід упав на 60%, а з 15 червня – до нуля.

У GRTgaz зауважили, що не знають, чому постачання газу припинилось, однак наголосили, що це відбулось після того, як “Газпром” значно скоротив постачання газу до Німеччини трубопроводом “Північний потік-1”.

Водночас у компанії додали, що Франція імпортує газ з інших країн, зокрема Іспанії, яка нещодавно збільшила постачання.