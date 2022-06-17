Про це повідомляє французький оператор системи передачі природного газу GRTgaz.

Про те, що уже декілька днів Франція не отримує російський газ трубопроводом, повідомив керівник компанії GRTgaz.

Загалом через трубопровід з Німеччини Франція отримувала більшу частину імпортованого газу.

Однак з початку року потік газу через цей трубопровід упав на 60%, а з 15 червня – до нуля.

У GRTgaz зауважили, що не знають, чому постачання газу припинилось, однак наголосили, що це відбулось після того, як “Газпром” значно скоротив постачання газу до Німеччини трубопроводом “Північний потік-1”.

Водночас у компанії додали, що Франція імпортує газ з інших країн, зокрема Іспанії, яка нещодавно збільшила постачання.