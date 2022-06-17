Про це повідомляє французький оператор системи передачі природного газу GRTgaz.
Про те, що уже декілька днів Франція не отримує російський газ трубопроводом, повідомив керівник компанії GRTgaz.
Загалом через трубопровід з Німеччини Франція отримувала більшу частину імпортованого газу.
Однак з початку року потік газу через цей трубопровід упав на 60%, а з 15 червня – до нуля.
У GRTgaz зауважили, що не знають, чому постачання газу припинилось, однак наголосили, що це відбулось після того, як “Газпром” значно скоротив постачання газу до Німеччини трубопроводом “Північний потік-1”.
Водночас у компанії додали, що Франція імпортує газ з інших країн, зокрема Іспанії, яка нещодавно збільшила постачання.
- Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини активізує заклик до населення країни заощаджувати енергію після того, як російський “Газпром” оголосив про значне скорочення постачання природного газу основним газопроводом.