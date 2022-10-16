Франція найближчим часом підготує до 2 тисяч українських бійців у своїх військових частинах. Навчання триватиме протягом кількох тижнів, заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

Про це повідомляє CNN.

Президент Франції Емманюель Макрон затвердив план із завданнями на кілька тижнів, зауважив Лекорню. Він зазначив, що раніше французькі війська проводили артилерійську підготовку українців, “але тут ми змінюємо масштаб”.

Планується три рівні навчання.

“По-перше, загальна підготовка (бойового армійця). Потім про конкретні потреби, про які повідомляють українці, наприклад, про логістику. І третій рівень навчання на наданому обладнанні. Це відбуватиметься через ротації контингентів, які навчатимуться, тому що ми визнаємо той факт, що війна, на жаль, триватиме”, – заявив міністр.

Що стосується додаткового військового обладнання, яке спорядять в Україну, Лекорню наголосив, що кількість зенітних комплексів Crotale, які відправлять в Київ, ще визначається, але “буде значною, щоб вони могли захищати своє небо”.

Франція вже відправила в Україну 18 гаубиць Caezar з початку повномасштабної війни, і наразі “продовжуються обговорення щодо мобілізації шести додаткових гармат”.

Київ також запросив системи залпового вогню, які дозволяють завдавати удари великої дальності, а Франція вивчає можливість постачання ракет класу “земля-земля”, додав міністр.

Раніше цього місяця Макрон оголосив про виділення фонду в розмірі 100 мільйонів євро, що дозволить Україні безпосередньо купувати військову допомогу у французьких виробників.

13 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали угоду про надання Україні грантів у секторі безпеки та оборони.

12 жовтня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна найближчими тижнями постачить в Україну системи протиповітряної оборони, радари, ракети та зброю для захисту від ракетних атак і атак безпілотників.

Довідка. Crotale – французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот.

Caezar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.