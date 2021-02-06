Про це Меркель заявила під час спільної відеоконференції.

“Ми хочемо продовжувати спільну роботу над більш суверенною європейською енергетичною стратегією”, – сказав Макрон.

Водночас Меркель наголосила, що Німеччина і Франція виступають проти американських санкцій щодо “Північного потоку”, а отже наполягають на завершенні будівництва газопроводу. Хоча сам Макрон прямо про це не говорив.

Лідери домовилися усунути розбіжності щодо будівництва напередодні переговорів із президентом США Джо Байденом.

Меркель зазначила, що її позиція щодо будівництва газопроводу не змінилася.

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони й територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.