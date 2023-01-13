Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC протягом двох місяців.

Про це повідомляє Reuters.

З такою заявою 13 січня виступи голова міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню.

У своїй заяві він повідомив, що напередодні, 12 січня, провів телефонну розмову з українським міністром оборони Олексієм Резніковим.

Під час розмови Лекорню підтвердив загальну підтримку України Францією та наголосив, що протягом 2-хмісяців Париж сподівається передати Києву легкі бойові танки AMX 10-RC.

ДОВІДКА: AMX-10 RC — броньовані розвідувальні машини, що перебувають на озброєнні Франції з 1981 року і які використовувалися під час першої війни в Перській затоці, в Афганістані та в Сахелі.

Легкий танк AMX-10 RC озброєний 105-мм гарматою з дальністю стрільби до 2000 м та боєкомплектом 38 снарядів і кулеметом калібру 7,62 мм.