Про це інформує DW.
Як повідомив оператор GRTGaz у Парижі, “у новій ситуації у сфері енергетики, викликаної війною в Україні, Франція виявляє солідарність з німецьким сусідом, безпосередньо постачаючи йому газ”.
На першому етапі Німеччина щодобово отримуватиме 31 гігават/год газу. Максимально можливі постачання становлять 100 гігават/год на добу.
Оскільки єдина магістраль між країнами спочатку була призначена для постачання газу з Німеччини до Франції, а не навпаки, спочатку потрібно зробити необхідні корективи. Вони мають відбутись у зв’язку з різким скороченням постачання російського газу до Європи, а також у межах європейської солідарності у сфері енергетичної безпеки.
Франція, атомні електростанції якої нині знизили продуктивність, натомість отримуватиме з Німеччини електроенергію, щоб благополучно пережити критичні зимові місяці. У Франції через техобслуговування зараз працюють лише 30 із 56 АЕС. Найближчими тижнями до мережі мають під’єднати 40, а в січні – 46 атомних електростанцій. Водночас ці плани, оголошені президентом Франції Емманюелем Макроном, можуть бути зірвані через страйки персоналу АЕС, що почалися.
- Енергетичний гігант TotalEnergies з Франції не планує завершувати постачання скрапленого природного газу (СПГ) з РФ. Компанія залишить російський ринок лише у випадку запровадження санкцій ЄС.
- TotalEnergies, нафтогазовий гігант із Франції, постачає газовий конденсат для виробництва авіапального. Ймовірно, його використовують для забезпечення російських винищувачів, які воюють в Україні.
- Французька нафтогазова компанія TotalEnergies вийде з російського нафтового проєкту Харьяга. Через санкції фірма погодилася передати свою частку в родовищі російській державній компанії “Зарубежнефть”.
- Федеральна поліція Німеччини розпочала з’ясування обставин, за яких наприкінці вересня відбулися пошкодження на газопроводах “Північний потік” та “Північний потік – 2”. 9 жовтня дослідницька група, сформована зі службовців федеральної поліції ФРН і бундесверу, відправилася в Балтійське море, щоб обстежити місце події.