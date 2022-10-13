На тлі енергетичної кризи Франція розпочала постачання газу до Німеччини. З 13 жовтня газ постачається через єдиний вузловий пункт між двома країнами поблизу населеного пункту Нідергайльбах у федеральній землі Саар.

Про це інформує DW.

Як повідомив оператор GRTGaz у Парижі, “у новій ситуації у сфері енергетики, викликаної війною в Україні, Франція виявляє солідарність з німецьким сусідом, безпосередньо постачаючи йому газ”.

На першому етапі Німеччина щодобово отримуватиме 31 гігават/год газу. Максимально можливі постачання становлять 100 гігават/год на добу.

Оскільки єдина магістраль між країнами спочатку була призначена для постачання газу з Німеччини до Франції, а не навпаки, спочатку потрібно зробити необхідні корективи. Вони мають відбутись у зв’язку з різким скороченням постачання російського газу до Європи, а також у межах європейської солідарності у сфері енергетичної безпеки.

Франція, атомні електростанції якої нині знизили продуктивність, натомість отримуватиме з Німеччини електроенергію, щоб благополучно пережити критичні зимові місяці. У Франції через техобслуговування зараз працюють лише 30 із 56 АЕС. Найближчими тижнями до мережі мають під’єднати 40, а в січні – 46 атомних електростанцій. Водночас ці плани, оголошені президентом Франції Емманюелем Макроном, можуть бути зірвані через страйки персоналу АЕС, що почалися.