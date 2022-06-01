Франція продовжить «боротьбу з безкарністю» після смерті французького журналіста від російського снаряда — Макрон

Про це повідомляє Associated Press.
Варто зазначити, що 30 травня внаслідок обстрілів під час евакуації цивільних зі Сєвєродонецька загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф. Він працював на французький телеканал BFM TV.
Фредерік став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого. За словами Макрона, Росія порушує всі міжнародні закони.
Водночас Національна антитерористична прокуратура Франції почала розслідування у справі про воєнний злочин.
- Нагадаємо, що у Франції зреагували на загибель журналіста Фредеріка Леклерка, який отримав смертельне поранення унаслідок обстрілу росіянами евакуаційної колони поблизу Сєвєродонецька.
- Також повідомлялось, що станом на 24 травня, загалом російські окупанти вбили 29 журналістів, з них 7 журналістів було вбито під час виконання професійних обов’язків. Журналіст Дмитро Хилюк зник на Київщині під час російської окупації. Не заважаючи на те, що цю територію з березня вже звільнено, його досі не вдалося знайти.