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Франція продовжить «боротьбу з безкарністю» після смерті французького журналіста від російського снаряда — Макрон

Після смерті французького журналіста від осколка російського снаряда, президент Франції Емануель Макрон пообіцяв, що його держава продовжуватиме "боротьбу з безкарністю".

Середа, 1 червня 2022, 08:49
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Про це повідомляє Associated Press.

Варто зазначити, що 30 травня внаслідок обстрілів під час евакуації цивільних зі Сєвєродонецька загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф. Він працював на французький телеканал BFM TV.

Фредерік став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого. За словами Макрона, Росія порушує всі міжнародні закони.

Водночас Національна антитерористична прокуратура Франції почала розслідування у справі про воєнний злочин.

Теги: вбивство журналістів, Емануель Макрон, Франція, війна, воєнні злочини РФ, російська агресія, російські військові, російсько-українська війна

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