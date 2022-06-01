Франція продовжить «боротьбу з безкарністю» після смерті французького журналіста від російського снаряда — Макрон

Після смерті французького журналіста від осколка російського снаряда, президент Франції Емануель Макрон пообіцяв, що його держава продовжуватиме "боротьбу з безкарністю".

Про це повідомляє Associated Press.

Варто зазначити, що 30 травня внаслідок обстрілів під час евакуації цивільних зі Сєвєродонецька загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф. Він працював на французький телеканал BFM TV.

Фредерік став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого. За словами Макрона, Росія порушує всі міжнародні закони.

Водночас Національна антитерористична прокуратура Франції почала розслідування у справі про воєнний злочин.