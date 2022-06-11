Про це заявив офіційний представник президента Франції, повідомляє видання Euractiv.
17 червня Європейська комісія оголосить свій висновок щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. А вже через тиждень очільники держав ЄС обговорять це питання на саміті. Проте процес отримання повноправного члена союзу займає кілька років, але будь-яка країна-учасник може накласти на нього вето.
Всередині блоку, який об’єднує 27 незалежних держав-членів є розбіжності щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
“Ми знаємо, що в Європейському Союзі існують різні точки зору щодо цього питання. Ми звертатимемо увагу на єдність Європейської Ради. Ми також вважаємо, що Європейський Союз має вийти з цієї кризи в Україні сильним, а не ослабленим”, – зазначається у повідомленні.
За словами трьох європейських дипломатів, ймовірно, що Європейська комісія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, але можливо з певними умовами.
Проте очільники держав-членів можуть знайти причини, які поки що не дозволять Україні отримати статус кандидата на членство в ЄС.
Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що заяви про те, що Україна є частиною європейської сім’ї мають супроводжуватися діями.
Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити “європейську політичну спільноту”, яка б започаткувала нову структуру, яка буде співпрацювати з країнами, які прагнуть вступити в ЄС. Проте деякі країни бачать у цій ідеї спробу завадити їх вступу до ЄС.
“Відповідь на потреби України полягає не в статусі, а в політиці та в демонстрації нашої солідарності”, – наголосив французький чиновник.
- Нагадаємо, що 8 червня Європарламент прийняв резолюцію, якою рекомендував Євросоюзу надати Україні статус кандидата. Також євродепутати закликали якнайшвидше озброїти Україну та висловили позицію щодо спеціального трибуналу ООН.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на вступ України до ЄС може знадобитися кілька десятиліть, і треба шукати альтернативний формат. Однак п’ятий президент України Петро Порошенко з ним не згоден: на переконання політика, українці платять за свої європейські прагнення найвищу ціну, і Макрон добре про це знає.
- Також віцепрем’єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що сім країн ЄС пропонують інші формати для України, а не статус кандидата. Передусім три з них поки що не хочуть давати “зелене світло” для Києва.