Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в Європейський Союз має бути ухвалене без послаблення союзу і таким чином, щоб Київ не залишився у невизначеному стані на довгі роки.

Про це заявив офіційний представник президента Франції, повідомляє видання Euractiv.

17 червня Європейська комісія оголосить свій висновок щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. А вже через тиждень очільники держав ЄС обговорять це питання на саміті. Проте процес отримання повноправного члена союзу займає кілька років, але будь-яка країна-учасник може накласти на нього вето.

Всередині блоку, який об’єднує 27 незалежних держав-членів є розбіжності щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

“Ми знаємо, що в Європейському Союзі існують різні точки зору щодо цього питання. Ми звертатимемо увагу на єдність Європейської Ради. Ми також вважаємо, що Європейський Союз має вийти з цієї кризи в Україні сильним, а не ослабленим”, – зазначається у повідомленні.

За словами трьох європейських дипломатів, ймовірно, що Європейська комісія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, але можливо з певними умовами.

Проте очільники держав-членів можуть знайти причини, які поки що не дозволять Україні отримати статус кандидата на членство в ЄС.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що заяви про те, що Україна є частиною європейської сім’ї мають супроводжуватися діями.

Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити “європейську політичну спільноту”, яка б започаткувала нову структуру, яка буде співпрацювати з країнами, які прагнуть вступити в ЄС. Проте деякі країни бачать у цій ідеї спробу завадити їх вступу до ЄС.

“Відповідь на потреби України полягає не в статусі, а в політиці та в демонстрації нашої солідарності”, – наголосив французький чиновник.