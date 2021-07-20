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Франція скасувала вимогу ПЛР-тестування для вакцинованих українців

Франція скасувала вимогу щодо обов’язкового ПЛР-тестування для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. Але є умова.

Вівторок, 20 липня 2021, 17:57

Про це у Twitter повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Посол підкреслив, що вільний в’їзд у Францію дозволено українцям, що вакцинувалися схваленими у Європейському Союзі препаратами.

“Відмінна новина. Після місяців перерви громадяни України знову можуть легко та вільно подорожувати до Франції (і, звичайно, без візи). Вам просто потрібно зробити щеплення вакциною, визнаною Європейським агентством з лікарських засобів”, – написав посол.

Зазначимо, що Європейська агенція з лікарських препаратів (EMA) схвалила вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Раніше Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.

Важливо, що  остаточне щодо скасування обмежень для в’їзду українців прийматимуть держави-члени блоку.

ЄС оновлює склад “зеленого переліку” кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути вилучені з переліку.

Нагадаємо, що з 1 липня Європейський союз відкрив кордони для громадян 11 країн, які вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень.

Українцям тоді вільний в’їзд не дозволили, але аргументація цього рішення досі невідома.

За формулою ЄС, до списку безпечних країн можуть потрапити ті, у яких за 14 днів зафіксовано менш як 100 випадків захворювань на 100 тисяч населення. За даними Європейського центру контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник в межах норми – 33,3.

Нагадаємо, що на початку червня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняв, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні знаходиться під контролем. Тому українців вже цього літа зможуть безперешкодно літати до країн Європейського союзу.

Зокрема, очільник МОЗ заявив, що кількість позитивних тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям Всесвітньою організації охорони здоров’я – менш як 5%. Такого результату, за словами Ляшка, вдалося досягти шляхом вакцинації населення та зменшенню кількості випадків зараження.

Теги: Франція, вакцина проти коронавірусу, туризм

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