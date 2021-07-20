Франція скасувала вимогу ПЛР-тестування для вакцинованих українців

Франція скасувала вимогу щодо обов’язкового ПЛР-тестування для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. Але є умова.

Про це у Twitter повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Посол підкреслив, що вільний в’їзд у Францію дозволено українцям, що вакцинувалися схваленими у Європейському Союзі препаратами.

“Відмінна новина. Після місяців перерви громадяни України знову можуть легко та вільно подорожувати до Франції (і, звичайно, без візи). Вам просто потрібно зробити щеплення вакциною, визнаною Європейським агентством з лікарських засобів”, – написав посол.

Відмінна новина. Після місяців перерви громадяни 🇺🇦 знову можуть легко та вільно подорожувати до 🇫🇷 (і, звичайно, без візи). Вам просто потрібно зробити щеплення вакциною, визнаною Європейським агентством з лікарських засобів. #Всівакцини. https://t.co/FFpPWA4QJn — Etienne de Poncins (@EdePoncins) July 19, 2021

Зазначимо, що Європейська агенція з лікарських препаратів (EMA) схвалила вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Раніше Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.

Важливо, що остаточне щодо скасування обмежень для в’їзду українців прийматимуть держави-члени блоку.

ЄС оновлює склад “зеленого переліку” кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути вилучені з переліку.

Нагадаємо, що з 1 липня Європейський союз відкрив кордони для громадян 11 країн, які вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень.