Про це повідомляє CNN.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони обох країн у Парижі, глава оборонного відомства Франції Себастьєн Лекорню заявив, що кілька тисяч 155-міліметрових снарядів будуть виготовлені спільно в межах “безпрецедентного партнерства між Австралією та Францією”.
Він уточнив, що французька збройна компанія Nexter буде співпрацювати з австралійськими компаніями, які постачатимуть порох для боєприпасів.
Це є частиною постійного рівня підтримки, яку Франція та Австралія надають Україні, щоб переконатися, що Київ вистоїть в цьому конфлікті та матиме можливість побачити його завершення на власних умовах”, – додав міністр оборони Австралії Річард Марлз.
Міністри зазначили, що це буде довгострокова співпраця.
На початку січня CNN повідомило, що США вже перемістили частину з 300 000 155-міліметрових снарядів, які США та Ізраїль погодилися передати Україні. У листопаді американський посадовець повідомив CNN, що США мають намір купити 100 000 артилерійських боєприпасів у південнокорейських виробників зброї для надання Україні.
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