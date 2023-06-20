Джерело: SkyNews
20 червня в Єлисейському палаці президент Франції зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.
Нам потрібно продовжувати (підтримку – ред.), зокрема, щоб контрнаступ, розпочатий кілька днів тому, був максимально ефективним”, – наголосив Макрон.
19 червня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T, яку країна спорядила спільно з Італією.
Зауважимо, Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.
- Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Як підкреслили польські депутати, “кожна нація має невід’ємне право на захист”.