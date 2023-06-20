20 червня Емманюель Макрон запевнив, що Франція та Італія єдині у підтримці України у війні проти РФ.

Джерело: SkyNews

20 червня в Єлисейському палаці президент Франції зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Нам потрібно продовжувати (підтримку – ред.), зокрема, щоб контрнаступ, розпочатий кілька днів тому, був максимально ефективним”, – наголосив Макрон.

19 червня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T, яку країна спорядила спільно з Італією.

Зауважимо, Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.