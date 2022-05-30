Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час спільного брифінгу з Дмитром Кулебою.

Очільниця МЗС Франції зазначила, що скоро очікуються нові постачання САУ Caesar і французька сторона продовжуватиме співпрацю з Україною у цьому контексті.

Катрін Колонна зауважила, що вона не може публічно коментувати майбутні постачання, але вже за кілька тижнів з’являться подробиці.

Глава МЗС також додала, що Франція надає Україні не лише значну оборонну, але й гуманітарну допомогу, підтримує контакти з українською владою і знає про потреби української сторони.

Катрін Колонна очолила МЗС Франції 20 травня 2022 року. Візит до України 30 травня є її першою закордонною поїздкою на новій посаді не до країни Євросоюзу.

Довідка. CAESAR (фр. CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie) – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, яку виготовляють з 2007 року, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях. Дальність стрільби – 40 км.