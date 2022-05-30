Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час спільного брифінгу з Дмитром Кулебою.
Очільниця МЗС Франції зазначила, що скоро очікуються нові постачання САУ Caesar і французька сторона продовжуватиме співпрацю з Україною у цьому контексті.
Катрін Колонна зауважила, що вона не може публічно коментувати майбутні постачання, але вже за кілька тижнів з’являться подробиці.
Глава МЗС також додала, що Франція надає Україні не лише значну оборонну, але й гуманітарну допомогу, підтримує контакти з українською владою і знає про потреби української сторони.
Катрін Колонна очолила МЗС Франції 20 травня 2022 року. Візит до України 30 травня є її першою закордонною поїздкою на новій посаді не до країни Євросоюзу.
Довідка. CAESAR (фр. CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie) – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, яку виготовляють з 2007 року, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях. Дальність стрільби – 40 км.
- Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські артилеристи швидко опанували французькі гаубиці Caesar і зброя вже на передовій, допомагає у боротьбі з російськими окупантами.
- Стало відомо про те, що адміністрація Байдена схиляється до того, щоб надіслати Україні передові ракетні системи великої дальності, які українці вимагали місяцями, але остаточного рішення не ухвалено. Зокрема йдеться про сучасні пускові установки М270 MLRS та М142 Himars.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відбити наступ російських окупантів на сході України, зірвати плани РФ щодо анексії Херсона, зупинити тортури на тимчасово окупованих територіях та запобігти глобальній продовольчій кризі може споряджання до України реактивних систем залпового вогню MLRS.
- Також Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що українським воїнам дуже непросто у боротьбі з російським агресором та закликав союзників надати Україні необхідне озброєння.