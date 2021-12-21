Про це пише американське видання The New York Times.
Декілька країн Європи повідомляють про збільшення випадків підроблення сертифікатів про щеплення проти COVID-19 та “зелених” перепусток. Усе свідчить про те, що боротьба з епідемією коронавірусу ризикує затягнутися.
Така кількість лише розкритих випадків показує високий рівень опору щепленню з боку частини населення.
У Франції було виявлено понад 180 000 підроблених COVID-перепусток з моменту їх запровадження цього літа.
А в Італії поліція сицилійської столиці Палермо заарештувала лідера руху проти вакцинації й медсестру, яку звинувачують у тому, що вона за гроші вдавала, що робить щеплення пацієнтам. Отримуючи щоразу хабар у сумі від 100 до 400 євро, жінка вводила дози вакцини в марлевий тампон, а потім вдавала, що вводить вміст порожніх шприців у руки людям. Це робилося для отримання “зеленої перепустки”.
“Зелена перепустка” – це документ про стан здоров’я, який необхідний в Італії для роботи, відвідування громадських місць та участі у громадських заходах.
- Нагадаємо, європейська комісія затвердила нові правила, згідно з якими COVID-сертифікат для подорожей у ЄС буде дійсним лише 9 місяців після повторного щеплення. Правила стосується тих, хто подорожує.
- Також ВООЗ закликала відмовитись від святкувань Різдва та Нового року через штам Omicron.
- 21 грудня стало відомо, що перший інфікований в Україні новим штамом коронавірусу Omicron вже одужав. Він був вакцинованим, перебіг хвороби був майже непомітним.