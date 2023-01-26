Франція та Італія близькі до завершення технічних деталей щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T Україні, проте поки неясно, як швидко буде прийнято остаточне рішення.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

У листопаді Київ попросив своїх західних союзників більше систем протиповітряної оборони та, зокрема, систему SAMP/T, відому як Mamba.

Вже 27 січня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вирушить до Італії, щоб зустрітися зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, обидві сторони мають продовжити переговори відносно постачання SAMP/T.

Ми завершуємо це питання з італійцями, рішення буде скоро”, – зазначило французьке дипломатичне джерело.

Система спільного франко-італійського консорціуму може відслідковувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

Було прийнято політичне рішення. Зараз тільки завершуються технічні деталі, тому що це складна система, — сказав другий дипломат, додавши, що очікується, що президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оформлять це узгодження офіційно.

Ще один посадовець зазначив, що технічні переговори тривають.

Раніше Париж постачив Україні зенітно-ракетний комплекс Mistral і всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення низьколітаючих ракет і літаків.

Зазначимо, що прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні неодноразово обіцяла продовжувати підтримувати Україну, попри суперечки в її правлячій коаліції та розділену громадську думку щодо питання постачання зброї.

Крім того, раніше представник італійської коаліції, на умовах анонімності, заявив, що Рим готовий надати Україні різноманітні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські SAMP/T.

Довідка. SAMP/T — зенітні ракетні комплекси, які дозволять Україні прикрити важливі об’єкти від повітряних атак. ЗРК ефективно протидіють багатьом видам ракет малої та середньої дальності. А саме крилатим, балістичним, протирадіолокаційним та протиповітряним.

ЗРК SAMP/T має можливість одночасно наводити свої ракети Aster-30 на 16 різних цілей, тож сама доля веліла цьому комплексу стати на захист та протиповітряне прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу “в широкому асортименті”.