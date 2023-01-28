Про це повідомляє l’Opinion.
За даними французького видання Париж та Рим, загалом країни домовилися придбати 700 зенітних ракет Aster-30 на суму 2 млрд євро
Про це міністри збройних сил Франції та Італії домовилися на зустрічі 27 січня у Римі
Однією з тем перемовин було продовження військової підтримки України та новий порядок денний допомоги.
Обидва міністри також обговорили координацію між НАТО та ЄС, а також безпеку в Африці та Середземномор’ї.
У виданні зауважили, що ракети використовують для оснащення систем ППО SAMP-T, які Франція та Італія мають намір поставити в Україну. Відповідно, частина ракет, ймовірно, також буде надана Києву.
Варто зауважити, що напередодні Reuters з посиланням на урядові джерела повідомив, що країни вже ухвалили політичне рішення про передачу Україні систем ППО/ПРО SAMP/T. Нині сторони узгоджують технічні аспекти майбутнього трансфера.
- Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що союзники країни пообіцяли надати 321 танк. Втім, він не уточнив, про які саме країни йдеться.