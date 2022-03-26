Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція разом Туреччиною та Грецією готуються до "гуманітарної операції" в Україні. Мета цієї операції - вивезти з оточеного російськими окупантами Маріуполя мирних мешканців.

Про це йдеться у французькому виданні Le Figaro.

Лідер Франції наголосив, що вже обговорив можливість евакуації маріупольців з українською владою та мером Маріуполя. Тепер Макрон очікує на розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка має відбутись протягом 2-3 днів.

За даними Емманюеля Макрона, наразі в оточеному російськими загарбниками Маріуполі знаходиться близько 150 000 мирних мешканців, а до початку війни у місті проживало понад 400 000 осіб.

Правда, сам Макрон поки не може чітко пояснити, як саме буде відбуватись запропонована ним евакуація маріупольців.

Додамо, що 22 березня очільник МЗС Греції Нікос Дендіас повідомив, що хоче особисто долучитись до гуманітарного конвою який потрібно доставити у Маріуполь.

Як відомо, Маріуполь перебуває в облозі вже декілька тижнів. Міська влада стверджує, що за цей час загинуло понад 2 тисячі місцевих мешканців, проте ця цифра не точна, адже тіла людей можуть перебувати під завалами. У місті немає їжі, води, зв’язку та інших комунікацій.

Доставити у Маріуполь гуманітарну допомогу неможливо, оскільки російські окупанти відмовляються пропустити вантажівки. Водночас за останні декілька днів з оточеного Маріуполя вдалось виїхати десяткам тисяч людей.

Також відомо, що окупанти примусово вивозять маріупольців до Росії. За підрахунками місцевої влади, майже 15 000 людей потрапило під незаконну депортацію. З них понад 6 000 вже вивезли у РФ. Інші перебувають у так званих “фільтраційних таборах”, які розташовані на територіях тимчасово окупованих ОРДЛО та Криму.