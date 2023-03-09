Франція, Угорщина та Болгарія продовжують блокувати санкції Європейського Союзу проти сектору російської атомної енергетики, зокрема й проти "Росатома".

Про це повідомляє PAP з посиланням на власні джерела.

За даними одного з джерел, найбільшим “адвокатом” співпраці у сфері атомної енергетики з “Росатомом” є Франція. Крім того, “найголоснішою” є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки заходить мова про можливі санкції проти “Росатома”. Також у Болгарії заявляють, що побоюються за безпеку постачання.

На тлі того, що “Росатом” не включено до десятого пакету санкцій, ЄС почав розширювати свої обмеження на інші сектори.

Як повідомило PAP високопоставлене джерело в ЄС, українська сторона просить європейців порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що “Росатом” свідомий того, що має в Євросоюзі “захисну парасольку”, і все, що його стосується, вилучено з-під санкційної загрози.

Водночас українська сторона інформує, що “Росатом” став проявляти активність, не пов’язану прямо з атомною енергетикою.

Як зазначив постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош, Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.