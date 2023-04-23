Франція, Україна та країни Балтії критикують Китай за коментарі щодо суверенітету колишніх радянських республік

Франція спільно з Україною та Естонією, Латвією та Литвою висловили занепокоєння після коментарів посла Китаю в Парижі, яким він поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн.

Про це інформує SkyNews.

Відповідаючи на запитання про те, чи є Крим частиною України, посол Китаю Лу Шайе сказав, що історично він був частиною Росії і “був запропонований Україні колишнім радянським лідером Микитою Хрущовим”.

“Ці країни колишнього СРСР не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус”.

Експерт із Китаю паризького мозкового центру Foundation for Strategic Research Антуан Бондаз зазначив, що китайський посол заперечує існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія та Казахстан тощо. Стосовно питання Криму він заявив, що “це залежить від того, як ви сприймаєте проблему”, додавши, що це не так просто. Також він сказав, що Крим спершу був “російським”, не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Французський депутат зазначив, що з тривогою сприйняв заяву китайського посла.

У Парижі назвали анексію Криму Росією у 2014 році незаконною з точки зору міжнародного права.

У Франції також відповіли на заяви посла КНР, пообіцявши “повну солідарність” з усіма постраждалими країнами-союзницями, котрі отримали незалежність “після десятиліть гноблення”.

“Щодо України, зокрема, вона була міжнародно визнана в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всім міжнародним співтовариством, включаючи Китай”, – заявив речник МЗС Франції.

У відомстві додали, що Китаю доведеться уточнити, чи відображають ці коментарі його позицію.

Три країни Балтії, які раніше входили до Радянського Союзу, зреагували аналогічно. Зокрема Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, аби отримати роз’яснення щодо заяви китайського дипломата у Франції.

Своєю чергою радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що всі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, окрім Росії. Він також порадив Китаю не переказувати “пропаганду російських аутсайдерів”.

Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН. Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію «історії… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 23, 2023

Також Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель назвав коментарі китайського посла “неприйнятними”, сподіваючись, що “ці заяви не відображають офіційної політики Китаю”.