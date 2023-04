Франція, Україна та країни Балтії критикують Китай за коментарі щодо суверенітету колишніх радянських республік

Про це інформує SkyNews.

Відповідаючи на запитання про те, чи є Крим частиною України, посол Китаю Лу Шайе сказав, що історично він був частиною Росії і “був запропонований Україні колишнім радянським лідером Микитою Хрущовим”.

Експерт із Китаю паризького мозкового центру Foundation for Strategic Research Антуан Бондаз зазначив, що китайський посол заперечує існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія та Казахстан тощо. Стосовно питання Криму він заявив, що “це залежить від того, як ви сприймаєте проблему”, додавши, що це не так просто. Також він сказав, що Крим спершу був “російським”, не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Французський депутат зазначив, що з тривогою сприйняв заяву китайського посла.

У Парижі назвали анексію Криму Росією у 2014 році незаконною з точки зору міжнародного права.

У Франції також відповіли на заяви посла КНР, пообіцявши “повну солідарність” з усіма постраждалими країнами-союзницями, котрі отримали незалежність “після десятиліть гноблення”.

У відомстві додали, що Китаю доведеться уточнити, чи відображають ці коментарі його позицію.

Три країни Балтії, які раніше входили до Радянського Союзу, зреагували аналогічно. Зокрема Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, аби отримати роз’яснення щодо заяви китайського дипломата у Франції.

Своєю чергою радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що всі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, окрім Росії. Він також порадив Китаю не переказувати “пропаганду російських аутсайдерів”.

Також Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель назвав коментарі китайського посла “неприйнятними”, сподіваючись, що “ці заяви не відображають офіційної політики Китаю”.

