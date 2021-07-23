Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Тепер офіційно: “безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС”, – наголосив Кулеба.

Як уточнили в пресслужбі посольства України у Франції, місцева влада внесла Україну до переліку країн так званої “зеленої” зони.

У зв’язку з цим в’їзд громадян України до Франції відбуватиметься відповідно до імміграційних правил міністерства внутрішніх справ цієї країни на таких умовах:

1. Немає обмежень для в’їзду, якщо громадянин України вакцинований однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA), а також дозволених для використання на території Франції.

Це вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria, Jansen/Johnson & Johnson (які були визнані Європейським агентством лікарських засобів). Крім того, дозволено в’їзд для тих громадян, які вакциновані препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. Covishield ще не визнано EMA, проте визнано у Франції, про що днями писали французькі ЗМІ та інформувало посольство Франції в Україні.

Вакцинація вважається повною, якщо:

• минуло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen;

• 7 днів з часу другої дози у разі вакцинації іншими препаратами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria, Covishield.

Для контролю на кордоні вимагатимуть пред’явити документ, що підтверджує вакцинацію, та заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на COVID-19.

2. У разі, якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в’їхати до Франції за наявності ПЦР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в’їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в’їзду.

Зазначені умови в’їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (віком від 12 років).

Варто зазначити, що раніше Франція скасувала вимогу щодо обов’язкового ПЛР-тестування для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. Йшлося про вакцини, визнані Європейським агентством лікарських засобів.

Водночас невакциновані українці, або громадяни, які отримали щеплення не рекомендованою EMA вакциною, могли в’їхати до Франції лише за “обґрунтування невідкладних обставин” (тобто лише за наявності чітко визначених умов).

Зараз же ці обмеження знято.