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Франція відкинула звинувачення росіян у бік Великої Британії щодо атак на газопровід та Крим як «безпідставні»

Франція відкинула звинувачення РФ в тому, що Велика Британія сприяла нападам на кримське місто Севастополь і газопровід Nord Stream, назвавши їх "безпідставними".

Неділя, 30 жовтня 2022, 18:09
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Про це інформує CNN.

29 жовтня міністерство оборони РФ звинуватило Велику Британію в допомозі Україні спланувати суботні атаки безпілотників на кримське місто Севастополь, стверджуючи, що вони були проведені під керівництвом фахівців ВМС Великої Британії.

Російські офіційні особи також звинуватили представників ВМС Великої Британії в причетності до вибухів на газопроводах Nord Stream минулого місяця. Втім не надавши жодних доказів на підтримку жодної заяви.

“Звинувачення, висунуті Росією в суботу, 29 жовтня, проти Сполученого Королівства не ґрунтуються на жодних матеріальних доказах і є безпідставними”, — йдеться в заяві МЗС Франції 30 жовтня.

Франція назвала ці звинувачення прикладом стратегії РФ “спотворити реальність” і “відвернути увагу від їхньої виключної відповідальності за агресивну війну, яку вони ведуть проти України”, йдеться у заяві.

Франція пообіцяла разом зі своїми партнерами докладати “необхідних зусиль, щоб переконатися, що ця брехня не процвітатиме”, нагадавши РФ, що, попри її зусилля “розмити сприйняття”, вона не буде звільнена від відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

У російському міноборони заявили, що Чорноморський флот атакували 9 БПЛА та 7 автономних морських безпілотних апаратів. Водночас у російському МО заявили, що внаслідок атаки “незначні пошкодження” отримав тральщик “Иван Голубец” та бономережева загорожа у бухті Південна.

В російському міноборони наголосили, що кораблі, які піддались атаці, беруть участь у забезпеченні безпеки так званого “зернового коридору”, у межах якого з портів України вивозять продовольство.

“Підготовка цього терористичного акту та навчання військовослужбовців українського 73-го спеціального центру морських операцій здійснювалась під керівництвом британських спеціалістів, які перебувають у місті Очаків Миколаївської області”, – мовиться у заяві.

МО РФ також заявило, що ці ж британські спеціалісти начебто брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту 26 вересня у Балтійському морі, коли були підірвані газопроводи “Північний потік-1” та “Північний потік-2”.

Теги: Франція, атака, Велика Британія, газопровід, Крим, протистояння з рф, російсько-українська війна, союзники

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