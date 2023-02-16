Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10 RC, вони вже на шляху до свого місця прибуття.

Про це інформує Forces Operations.

За даними видання, ці 14 легких танків AMX-10 RC є першими серед кількох десятків екземплярів, про надання яких було оголошено на початку січня цього року. Така ж кількість екіпажів пройшли підготовку за останні тижні у кавалерійській школі в Сомюрі.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив повну – оперативну та спеціалізовану – підтримку України з боку Парижа, зокрема підтримку, зосереджену на обороні наземних цілей у повітрі.

Зазначимо, що у січні цього року стало відомо, що Франція планує передати Україні танки AMX 10-RC протягом двох місяців.

З такою заявою 13 січня виступив очільник міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню.

У своїй заяві він повідомив, що напередодні, 12 січня, провів телефонну розмову з українським міністром оборони Олексієм Резніковим.

Під час розмови Лекорню підтвердив загальну підтримку України Францією та наголосив, що протягом двох місяців Париж сподівається передати Києву легкі бойові танки AMX 10-RC.

ДОВІДКА: AMX-10 RC – броньовані розвідувальні машини, що перебувають на озброєнні Франції з 1981 року, і які використовувалися під час першої війни у Перській затоці, в Афганістані та в Сахелі.

Легкий танк AMX-10 RC озброєний 105-мм гарматою з дальністю стрільби до 2000 м та боєкомплектом 38 снарядів і кулеметом калібру 7,62 мм.