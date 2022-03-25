Про це повідомляє The Times.
Відповідне рішення було прийнято після екстреного саміту НАТО, де лідери країн Альянсу обговорили вірогідну російську загрозу. Два з чотирьох французьких підводних човнів типу Triomphant з балістичними ракетами залишили свою базу в Іль-Лонгу, на південь від Бреста, посиливши одну субмарину, яка зазвичай перебуває у постійному патрулюванні під Атлантикою.
Востаннє Париж виводив на бойове чергування одночасно три підводні човни за 10 років до закінчення холодної війни під час американо-радянського протистояння. А 23 березня Повітряно-космічні сили Франції випробували модернізовані ракети класу “повітря — земля” середньої дальності (ASMPA), яка здатна нести ядерний заряд.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висунули звинувачення чотирьом росіянам, зокрема трьом офіцерам російських спецслужб, у ймовірних хакерських кампаніях, спрямованих на сотні енергетичних компаній по всьому світу з 2012 по 2018 рік.
- 24 березня після саміту НАТО Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив за посилення санкцій проти РФ. Зокрема запропонував виключити країну-агресора з групи G20.
- Раніше лідери НАТО зустрілися на саміті для обговорення безпекових викликів, зокрема спричинених російською агресією та війною РФ проти України. Члени НАТО домовилися надати Україні додаткову допомогу.