Вперше за 30 років Франція розгорнула в морі одночасно три атомні ракетні підводні човни у відповідь на ядерну загрозу з боку РФ.

Про це повідомляє The Times.

Відповідне рішення було прийнято після екстреного саміту НАТО, де лідери країн Альянсу обговорили вірогідну російську загрозу. Два з чотирьох французьких підводних човнів типу Triomphant з балістичними ракетами залишили свою базу в Іль-Лонгу, на південь від Бреста, посиливши одну субмарину, яка зазвичай перебуває у постійному патрулюванні під Атлантикою.

Востаннє Париж виводив на бойове чергування одночасно три підводні човни за 10 років до закінчення холодної війни під час американо-радянського протистояння. А 23 березня Повітряно-космічні сили Франції випробували модернізовані ракети класу “повітря — земля” середньої дальності (ASMPA), яка здатна нести ядерний заряд.